«Мы сделали это». Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки

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52-летняя певица Дженнифер Лопес и 49-летний актер Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе спустя 20 лет после их первой помолвки. Об этом сообщает Variety.

Согласно свидетельству о браке, выданном в округе Кларк, штат Невада, на которое ссылается издание, свадьба состоялась 16 июля. При этом, как отмечают журналисты, при регистрации певица взяла фамилию мужа и теперь ее полное имя — Дженнифер Линн Аффлек.

Лопес подтвердила информацию о своей свадьбе с Аффлеком в специальном выпуске рассылки для фанатов «On the JLo» и опубликовала несколько фотографий с церемонии. В своих соцсетях певица поделилась снимком, где на ее левой руке можно заметить обручальное кольцо.

По словам певицы, артисты отстояли очередь на быструю регистрацию еще с четырьмя парами в и поженились посреди ночи под свадебный марш из Bluetooth-колонки. Лопес заявила, что это была лучшая ночь в их с Аффлеком жизни.

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, терпелива. 20 лет терпения… Любовь — великая вещь, может быть, лучшая вещь (на свете), и стоит того, чтобы ее ждать», — цитирует сообщение певицы Variety и Associated Press.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Они стали одной из самой знаменитых пар знаменитостей начала 2000-х, получив от таблоидов прозвище «Беннифер».

В 2003-м артисты обручились, но через год расторгли помолвку, обвинив СМИ в «чрезмерном внимании» к их готовящейся свадьбе. В 2021 году пара воссоединилась, а в апреле 2022-го стало известно о второй помолвке Лопес и Аффлека.

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