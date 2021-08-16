Дженнифер Лопес отписалась от бывшего бойфренда в инстаграме (а заодно удалила общие фото!). И все это в день рождения Бена Аффлека

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В последние месяцы вечно грустный Бен Аффлек снова стал улыбаться. Даже не знаем, связано ли это с воссоединением с его бывшей — Дженнифер Лопес: в конце июля она подтвердила, что снова находится в отношениях с актером.

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Кажется, теперь Аффлек будет улыбаться еще шире: 15 августа, в 49-й день рождения актера, Лопес удалила из инстаграма фотографии с бывшим бойфрендом — бейсболистом Алексом Родригесом. А потом отписалась от его аккаунта. На это обратило внимание издание Page Six. В том числе из аккаунта Лопес пропали снимки с Родригесом, сделанные на инаугурации Джо Байдена.

Аффлек и Лопес пока никак не комментировали удаление фотографий. До этого Лопес обещала поддерживать с Родригесом дружеские отношения — их дети от разных браков успели подружиться друг с другом.

Лопес и Родригес состояли в отношениях с 2017 года. Через два года спортсмен сделал предложение, Лопес согласилась, но свадьба так и не состоялась.

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Фото в анонсе: ddp / ABACA / Scanpix / LETA