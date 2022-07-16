В правительстве обсуждают отмену НДС на социально значимые товары. Так власти РФ собираются бороться с ростом цен на них

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Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и другие российские ведомства оценивают целесообразность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на социально значимую продукцию. Об этом рассказал ТАСС замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — сказал Евтухов.

Замминистра отметил, что «прогнозы зарубежных экспертов» о «галопирующей инфляции» на российском продовольственном рынке не оправдались. По его словам, нужно принимать решение по НДС, «учитывая реальную ситуацию».

Евтухов также напомнил, что крупные ретейлеры уже самостоятельно начали ограничивать наценку на социально значимую продукцию в пределах 5-10%.

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Как сообщал «Коммерсант», в июне Ассоциация компаний розничной торговли попросила Федеральную налоговую службу снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов. В ассоциации отметили, что на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%, а сокращение НДС на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%.