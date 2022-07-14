В Шотландии случайно нашли ранее неизвестный автопортрет Ван Гога

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Эксперты Национальных галерей Шотландии обнаружили ранее неизвестный автопортрет нидерландского художника Винсента Ван Гога, сообщают «Би-би-си» и The Guardian.

National Galleries of Scotland

Автопортрет был написан на обратной стороне полотна «Портрет крестьянки в белом чепце» и скрыт за слоем клея и картона. Его обнаружили случайно, когда сделали рентгеновский снимок полотна перед выставкой, посвященной импрессионистам.

Найденный автопортрет является одним из серии экспериментальных автопортретов, которые Ван Гог сделал на обратных сторонах своих более ранних полотен в период жизни в нидерландском городе Нюнен в 1883-1885 годах. Это время считается важным для творчества художника, поскольку тогда он начал экспериментировать со своей уникальной техникой крупных густых мазков.

Теперь реставраторы попытаются восстановить автопортрет, сохранив при этом оригинальную картину.

Как пишет The Guardian, каждый год музей Ван Гога в Амстердаме принимает до 300 запросов от людей, считающих, что они нашли ранее неизвестное полотно художника. Но в действительности новые работы Ван Гога находят редко. За последние девять лет в музее художника было выставлено лишь две таких работы — пейзаж и карандашный набросок.

Ван Гог написал как минимум 35 автопортретов. Большинство из них было написано в 1886-1888 годах, когда художник испытывал финансовые трудности и не мог найти моделей, поэтому писал сам себя. Как минимум часть автопортретов была сделана на обратных сторонах других полотен, так как Ван Гог экономил холсты;

Про самый известный автопортрет Ван Гога — с отрезанным ухом

Кому Ван Гог отдал свое ухо? Новые подробности самого драматичного сюжета в жизни художника

Про самый известный автопортрет Ван Гога — с отрезанным ухом

Кому Ван Гог отдал свое ухо? Новые подробности самого драматичного сюжета в жизни художника