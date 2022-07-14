В России будут сажать на срок до 20 лет за участие в военных действиях против «интересов» страны
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, связанные с военными действиями и сотрудничеством с иностранными государствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит уголовную ответственность для граждан России и тех, кто постоянно проживает на территории РФ, за участие в военных действиях в целях, «противоречащих интересам» страны. За такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафом в полмиллиона рублей.
Среди нововведений также:
- уголовная статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», которая подразумевает срок от двух до четырех лет;
- переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта приравнивается к госизмене, за это будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет;
- лишение свободы на срок от трех до восьми лет за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами.
Документ был принят Госдумой 6 июля и одобрен Советом Федерации два дня спустя.