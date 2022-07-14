Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о своей отставке. Президент страны ее не принял

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Обновлено. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги.

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку со своего поста, пишет ANSA.

Свою отставку Драги анонсировал на заседании совета министров, а затем отправился к президенту Италии Серджо Маттарелле, чтобы передать соответствующее заявление о сложении полномочий.

Решение уйти в отставку премьер объяснил расколом в правящей коалиции парламента, поддерживающей правительство Италии. 14 июля в Сенате прошло голосование о доверии правительству, однако в нем отказались участвовать представители «Движения пяти звезд».

Марио Драги возглавил итальянское правительство в феврале 2021 года. После российского вторжения в Украину он оказался в числе европейских лидеров, активно поддерживающих Киев.

В июне в крупнейшей партии парламента Италии «Движение пяти звезд», входящей в правящую коалицию, произошел раскол, напрямую связанный с вопросом о поставках оружия Украине. В частности, из-за нежелания партии поддерживать поставки вооружения Киеву из «Движения пяти звезд» вышел министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Читайте также

«Мы должны были выбрать, на чьей мы стороне — Украины, на которую напали, или России, то есть агрессора» В крупнейшей парламентской партии Италии произошел раскол из-за поставок оружия Киеву

Читайте также

«Мы должны были выбрать, на чьей мы стороне — Украины, на которую напали, или России, то есть агрессора» В крупнейшей парламентской партии Италии произошел раскол из-за поставок оружия Киеву