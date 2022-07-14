Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о своей отставке. Президент страны ее не принял
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Обновлено. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги.
Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку со своего поста, пишет ANSA.
Свою отставку Драги анонсировал на заседании совета министров, а затем отправился к президенту Италии Серджо Маттарелле, чтобы передать соответствующее заявление о сложении полномочий.
Решение уйти в отставку премьер объяснил расколом в правящей коалиции парламента, поддерживающей правительство Италии. 14 июля в Сенате прошло голосование о доверии правительству, однако в нем отказались участвовать представители «Движения пяти звезд».
Марио Драги возглавил итальянское правительство в феврале 2021 года. После российского вторжения в Украину он оказался в числе европейских лидеров, активно поддерживающих Киев.
В июне в крупнейшей партии парламента Италии «Движение пяти звезд», входящей в правящую коалицию, произошел раскол, напрямую связанный с вопросом о поставках оружия Украине. В частности, из-за нежелания партии поддерживать поставки вооружения Киеву из «Движения пяти звезд» вышел министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.