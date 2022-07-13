Журналистку «Белсат» Екатерину Андрееву приговорили в Беларуси к восьми годам колонии по обвинению в госизмене
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Беларуси суд приговорил к восьми годам и трем месяцам колонии журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву по обвинению в «измене государству».
В суде заявили, что ее признали виновной в «выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь», передает «Интерфакс».
Никаких подробностей обвинения не приводится; в пресс-релизе суда упоминается признание телеканала «Белсат» экстремистским, однако имеет ли это отношение к делу, неясно. Как пишет «Медиазона.Беларусь», муж Андреевой Игорь Ильяш также говорил, что ему не удалось узнать подробностей о деле.
Екатерина Андреева находится под стражей с ноября 2020 года. Вместе с коллегой Дарьей Чульцовой ее задержали за ведение стрима с акции в память о Романе Бондаренко, убитом в ходе протестов. Их обвинили в организации акции и в феврале 2021 года приговорили к двум годам колонии.