Журналистку «Белсат» Екатерину Андрееву приговорили в Беларуси к восьми годам колонии по обвинению в госизмене

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В Беларуси суд приговорил к восьми годам и трем месяцам колонии журналистку телеканала Екатерину Андрееву по обвинению в «измене государству».

В суде заявили, что ее признали виновной в «выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь», передает «Интерфакс».

Никаких подробностей обвинения не приводится; в пресс-релизе суда упоминается признание телеканала «Белсат» экстремистским, однако имеет ли это отношение к делу, неясно. Как пишет « .Беларусь», муж Андреевой Игорь Ильяш также говорил, что ему не удалось узнать подробностей о деле.

Екатерина Андреева находится под стражей с ноября 2020 года. Вместе с коллегой Дарьей Чульцовой ее задержали за ведение стрима с акции в память о Романе Бондаренко, убитом в ходе протестов. Их обвинили в организации акции и в феврале 2021 года приговорили к двум годам колонии.

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