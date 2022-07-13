Перейти к материалам

ВОЗ обновит руководство по учету гендерной проблематики. В него включат концепцию, что пол не ограничивается мужским и женским

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обновить руководство по учету гендерной проблематики. Об этом говорится на сайте организации.

Обновление будет подготовлено «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера».

В рамках новой редакции ВОЗ, в частности, планирует осуществить «выход за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью». Рекомендации организации будут основываться на концепте, что пол не ограничивается мужским или женским и что гендерная идентичность «существует в континууме».

Основной целью выпускаемого ВОЗ руководства по учету гендерной проблематики заявлено «устранение любых форм дискриминации в системе здравоохранения». Действующее издание датируется 2011 годом.

Читайте также

К транслюдям бывают враждебны даже врачи. Рассказываем, как найти хороших — и какие обследования нужны

Читайте также

К транслюдям бывают враждебны даже врачи. Рассказываем, как найти хороших — и какие обследования нужны