В первом туре выборов лидера британской Консервативной партии большинство голосов набрал бывший глава Минфина Риши Сунак

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Члены британского парламента от консерваторов провели первый раунд выборов главы партии, который сменит на этом посту Бориса Джонсона.

В первом туре претендентам надо было набрать не менее 30 голосов. С этой задачей справились шесть человек. Двое кандидатов — бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надхим Захави — выбыли.

Среди тех, кто прошел в следующий тур, больше всех голосов набрал бывший глава минфина Риши Сунак, его кандидатуру поддержали 88 депутатов, пишет BBC News. Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила 67 голосов, а глава МИД Лиз Трасс 50 голосов.

Во второй раунд также прошли: экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40 голосов), председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (37 голосов) и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман (32 голоса).

14 июля состоится новый раунд голосования, после которого отсеется кандидат, набравший меньше всего голосов. Далее голосование будут повторять до тех пор, пока кандидатов не останется двое. Также кто-то из претендентов может отказаться от дальнейшей борьбы, тогда туров потребуется меньше.

Кандидатуры двух претендентов, прошедших все туры выборов, будут вынесены на рассмотрение уже всех членов Консервативной партии. Имя победителя объявят 5 сентября.

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