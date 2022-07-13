Bloomberg: с начала войны Россия поставляет рекордные объемы нефтепродуктов на Ближний Восток

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С февраля 2022 года Россия каждый месяц увеличивает объем поставок нефтепродуктов на Ближний Восток. В июне экспорт достиг рекордных с 2016 года 155 тысяч баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, в июле объем поставок должен достигнуть еще большего значения — 220 тысячей баррелей в сутки. Большую часть ближневосточного импорта составляет мазут. В меньшей степени востребованы бензин, авиационное и дизельное топливо.

Bloomberg отмечает, что более трети всех российских поставок попадает на нефтяной терминал ОАЭ, расположенный в порту Фуджейра. Установить, что происходит с топливом после его отгрузки, является непростой задачей, заявил старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэн Весселс. Он отметил, что нефтепродукты во время загрузки в резервуары для хранения могут смешиваться, что в дальнейшем значительно усложняет процесс определения их происхождения.

Нефтяной аналитик Turner, Mason & Co. Джонатан Лейт допустил, что в будущем ближневосточные страны могут начать поставлять на европейский рынок российское топливо под видом своего.

Несмотря на увеличение объема поставок на Ближний Восток, Россия не сможет компенсировать снижение европейского импорта, который после начала войны сократился более чем на полмиллиона баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

В марте от импорта российской нефти отказались США. В начале июня аналогичные меры начал принимать Евросоюз: шестой пакет санкций включал частичное эмбарго на морские поставки. Отказ от российской нефти для европейских стран будет поэтапным: около полугода для нефти и до восьми месяцев — для нефтепродуктов. При этом поставки нефти по трубопроводам под санкции не попали.

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