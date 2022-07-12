С начала войны Евросоюз заморозил российские активы на 14 миллиардов евро

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С 24 февраля 2022 года Европейский союз заморозил активы российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции из-за войны в Украине, на сумму 13,8 миллиарда евро. Об этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил журналистам в Праге перед встречей министров юстиции стран ЕС, сообщает Reuters.

Большая часть замороженных активов — на более чем 12 миллиардов евро —пришлась на пять стран ЕС, названия которых Рейндерс не раскрыл. Он призвал остальные страны блока активизировать свои усилия по заморозке российских активов.

В середине июня министр финансов Германии Кристиан Линднер оценил стоимость российских активов, замороженных в стране, в 4,48 миллиарда евро, отмечает NDTV.

Ранее Евросоюз также заморозил активы российского Центробанка на сумму около 23 миллиардов евро.

Власти РФ говорили, что после начала «спецоперации» в Украине за границей в общей сложности заблокировали 300 миллиардов долларов из золотовалютных резервов ЦБ (до войны общий объем этих резервов превышал 600 миллиардов долларов).

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