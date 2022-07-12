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После начала войны страны Европы 43 раза отказали России в экстрадиции подозреваемых в преступлениях

Источник: Коммерсант

В марте-мае 2022 года страны Европы 43 раза отказались экстрадировать в Россию людей, выдачи которых добивается Генпрокуратура РФ. 13 человек из них отказалась выдать Германия.

Как сообщили «Коммерсанту» в Генпрокуратуре, отказов стало в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в январе-феврале 2022 года ведомство получило всего четыре отказа и все они были связаны с объективными причинами, указывает издание.

В прокуратуре подчеркнули, что многие страны, включая Австрию, Великобританию, Германию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали, что их решения политически мотивированы.

В Генпрокуратуре РФ связали отказы с «проявлениями русофобии», которые «достигли запредельного уровня» после начала «специальной военной операции» в Украине.

Если раньше лишь Великобритания считалась для россиян самым надежным убежищем,то теперь к таковым можно отнести уже не один десяток стран. Выдаче, полагают в них, не подлежат даже осужденные за убийства и лица, вовлекавшие в проституцию несовершеннолетних.

Коммерсант
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