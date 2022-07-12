Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что для ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера, у которого была терминальная стадия рака поджелудочной железы, нужно было избрать не арест, а более мягкую меру пресечения, сообщает РИА Новости.

«Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу», — сказал Фадеев журналистам.

Совет по правам человека, сказал он, не раз выступал «за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных». «Надо больше использовать и домашний арест, и подписку о невыезде», — добавил Фадеев, отметив, что, например, такая мера пресечения как денежный залог вообще используется «в единичных случаях». «И это плохо», — заключил глава СПЧ.

54-летнего ученого Дмитрия Колкера, обвинявшегося в госизмене, 30 июня забрали из больницы в Новосибирске, где он находился с четвертой стадией рака поджелудочной железы, и отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. 2 июля Колкер умер.

Адвокат Колкера Александр Федулов возложил вину за его смерть на сотрудников ФСБ, медработников, которые дали разрешение на транспортировку ученого из Новосибирска в Москву, и судью, отправившего смертельно больного человека в СИЗО.

ознакомилась со справкой от врача, в которой говорилось, что Колкер может участвовать в следственных действиях. Справку выдал врач-терапевт, в ней указан ошибочный диагноз. По словам адвоката ученого, Колкера и без этой справки отправили бы под арест, но «она говорит о том, насколько наплевательское отношение, что они даже не заморачивались, написали неправильно — и прокатило».