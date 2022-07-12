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«Надо было получше подумать». Глава СПЧ — о решении отправить в СИЗО смертельно больного ученого Дмитрия Колкера

Источник: РИА Новости

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что для ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера, у которого была терминальная стадия рака поджелудочной железы, нужно было избрать не арест, а более мягкую меру пресечения, сообщает РИА Новости.

«Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу», — сказал Фадеев журналистам.

Совет по правам человека, сказал он, не раз выступал «за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных». «Надо больше использовать и домашний арест, и подписку о невыезде», — добавил Фадеев, отметив, что, например, такая мера пресечения как денежный залог вообще используется «в единичных случаях». «И это плохо», — заключил глава СПЧ.

54-летнего ученого Дмитрия Колкера, обвинявшегося в госизмене, 30 июня забрали из больницы в Новосибирске, где он находился с четвертой стадией рака поджелудочной железы, и отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. 2 июля Колкер умер.

Адвокат Колкера Александр Федулов возложил вину за его смерть на сотрудников ФСБ, медработников, которые дали разрешение на транспортировку ученого из Новосибирска в Москву, и судью, отправившего смертельно больного человека в СИЗО.

«Медиазона» ознакомилась со справкой от врача, в которой говорилось, что Колкер может участвовать в следственных действиях. Справку выдал врач-терапевт, в ней указан ошибочный диагноз. По словам адвоката ученого, Колкера и без этой справки отправили бы под арест, но «она говорит о том, насколько наплевательское отношение, что они даже не заморачивались, написали неправильно — и прокатило».

Смерть Дмитрия Колкера