«Медиазона»: умершего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера арестовали на основании справки от терапевта (который ошибся в диагнозе)

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В деле Дмитрия Колкера — ученого из Новосибирска, умершего в СИЗО через два дня после ареста, — есть справка от врача, в которой говорится, что ученый может участвовать в следственных действиях. Об этом пишет со ссылкой на справку.

В ней от руки написано, что Колкер был осмотрен в восемь часов утра 30 июня (то есть, в день ареста), его диагноз — «заболевание предстательной железы». «На на момент осмотра» у ученого было «состояние средней тяжести», сказано в справке. Там также говорится, что Колкер «на сегодняшний день может участвовать в следственных действиях и присутствовать на судебном заседании».

На справке стоит печать и подпись врача Александра Михайловича Романенко. Медик с таким именем работает в Новосибирской областной больнице врачом-терапевтом. Адвокат Александр Федулов считает, что следователь ФСБ попросил справку у случайного врача, который при этом ошибся в диагнозе — у Колкера было заболевание поджелудочной, а не предстательной железы.

«Его бы и без этой справки все равно заключили под стражу, она особо роли не играла. И неверное указание диагноза — это скорее ненамеренно, это ошибка. Просто она говорит о том, насколько наплевательское отношение, что они даже не заморачивались. Написали неправильно — и прокатило», — сказал Федулов.

Помимо справки от терапевта, в материалах дела есть выписной эпикриз из клиники «Авиценна», где лечился Колкер. Из него следует, что за неделю до ареста КТ-исследование подтвердило у ученого злокачественное новообразование головки поджелудочной железы 4-й клинической группы. Такие новообразования входят в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, отмечает "Медиазона".

30 июня 54-летнего Дмитрия Колкера забрали из клиники «Авиценна», куда он днем раньше поступил в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы, и отправили под арест. Колкера перевезли в московское СИЗО «Лефортово». 2 июля он умер.

11 июля правозащитник Павел Чиков опубликовал выдержки с заседания суда первой инстанции, где решался вопрос об аресте ученого. На заседании следователь заявлял, что в деле нет медицинских документов, препятствующих заключению Колкера под стражу.

Суд апелляционной инстанции отказался считать арест Колкера неправомерным.