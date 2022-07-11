Суд отказался отменить арест умершего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера

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Новосибирский областной суд отклонил жалобу на арест ученого Дмитрия Колкера, отправленного в СИЗО с четвертой стадией рака и там скончавшегося, сообщает ТАСС.

Адвокат покойного Александр Федулов заявил, что будет продолжать добиваться полной реабилитации ученого. По его словам, сторону защиты до сих пор не допустили к участию в деле Колкера. Из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать тело для похорон из московского морга.

54-летний ученый из Новосибирска Дмитрий Колкер был арестован 30 июня по делу о госизмене. Его забрали из клиники, куда он днем раньше поступил в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы. Колкера перевезли в московское СИЗО «Лефортово». 2 июля он умер в изоляторе. Родственникам сообщили о его смерти официальной телеграммой.

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