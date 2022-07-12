Курс евро сравнялся с курсом доллара. Это произошло впервые за 20 лет

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Курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара. Это произошло впервые с декабря 2002 года.

Равный курс продержался всего несколько минут, после чего евро немного подорожал. На момент написания заметки за доллар дают 0,998 евро.

На Мосбирже доллар сейчас торгуется на отметке 58,99 рубля, евро — 58,73.

Курс евро падает на фоне опасений рецессии в экономике ЕС и неопределенной ситуации с поставками российских энергоносителей в Европу.

Доллар в последние месяцы значительно растет по отношению ко всем резервным валютам. Это происходит на фоне жесткой политики ФРС США, которая высокими темпами поднимает процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию.

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