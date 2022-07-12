ЕКА прекратило сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars. Рогозин в ответ запретил космонавтам работать с европейским манипулятором на МКС

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Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил 12 июля, что правящий совет организации предписал ему официально прекратить сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars, которое было приостановлено в марте после вторжения России в Украину.

Ашбахер пояснил, что обстоятельства, ранее побудившие ЕКА приостановить сотрудничество, «продолжают преобладать».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя эту новость, задался вопросом, готов ли Ашбахер «ответить перед человечеством» за «саботаж» марсианской миссии. Он пообещал, что Роскосмос «предпримет все усилия» для возвращения из Италии посадочной платформы «Казачок», которую предполагалось задействовать в миссии.

При этом чиновник и сам усомнился в возможности космического сотрудничества России с Европой и США, поскольку, по его мнению, «их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием».

«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — заявил Рогозин.

Проект ExoMars-2022 предполагал, что в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М» на Марс отправят марсоход, который должен был, в частности, собирать на планете доказательства существования жизни.

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