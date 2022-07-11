В Харькове в результате обстрелов погибли три человека. Минобороны РФ рассказало о «точечных ударах по пунктам дислокации нацбатальонов»

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Три человека погибли и еще 31, включая двух детей, получили ранения в результате ракетного удара по Харькову 11 июля, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его утверждению, под огнем российских РСЗО оказались исключительно гражданские постройки — торговый центр и жилые дома. «Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров», — написал Синегубов в телеграм-канале, опубликовав фотографии последствий обстрелов.

Ранее власти Харькова также рассказали о трех ночных ударах по городу, в результате которых был частично разрушен шестиэтажный жилой дом.

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке сообщило, что наносило «точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова». В результате, как утверждают в ведомстве, были убиты «около 250 боевиков» и уничтожены до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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