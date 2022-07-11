В Беларуси предложили ограничивать выезд граждан из страны в «интересах национальной безопасности»

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Правительство Беларуси разработало законопроект, уточняющий порядок выезда из страны. На документ, который рассмотрят на осенней сессии парламента, обратило внимание издание «Зеркало».

Согласно поправкам, Комитет государственной безопасности Беларуси сможет ограничить выезд из страны не только гражданам, состоящим на профилактическом учете, но и тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности». Такой запрет может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию, в законопроекте не уточняется.

Также выезд из Беларуси будет запрещен гражданам, в отношении которых заведены административные дела по . Ранее запрет распространялся только на людей, уже получивших административные штрафы и не оплативших их.

Для сотрудников силовых органов республики, а также вооруженных сил Беларуси выезд из страны будет разрешен только по согласованию с их руководством. Им также смогут отказывать в выезде «в целях обеспечения интересов национальной безопасности».

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