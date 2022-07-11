Минюст внес чеченское оппозиционное движение «Адат» в реестр экстремистских организаций

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских организаций «Народное движение Адат». Информация об этом этом опубликована на сайте ведомства.

Движение добавили в перечень запрещенных организаций на основании решения Верховного суда Чечни от 12 мая 2022 года.

Движение «Адат» является одним из самых заметных оппозиционных движений Чечни. Оно наиболее известно по телеграм-каналу 1ADAT, имеющему более 40 тысяч подписчиков. Движение было создано в 2020 году, оно рассказывает в том числе о нарушениях прав человека в Чечне.

Создателем и одним из руководителей «Адата» является Ибрагим Янгулбаев. В январе 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде мать активиста Зарему Мусаеву. Позже против нее завели уголовное дело о применении насилия к полицейскому, и с тех пор она находится в СИЗО в Грозном.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после похищения Мусаевой заявил, что «эту семейку [Янгулбаевых] ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Ибрагим Янгулбаев, его брат и отец сейчас находятся за границей.

Зимой 2022 года суд в Грозном объявил экстремистскими несколько публикаций телеграм-канала 1ADAT. В середине мая Верховный суд Чечни признал экстремистским все сообщество. Директор информационно-аналитического центра « » Александр Верховский тогда заявил, что после внесения «Адата» в список экстремистских организаций Минюста сторонникам движения может угрожать ответственность вплоть до уголовной.

Подробнее о преследовании семьи Янгулбаевых

Что происходит с людьми, которых Рамзан Кадыров объявил своими врагами? «Медуза» рассказывает об этом на примере семьи Янгулбаевых

Подробнее о преследовании семьи Янгулбаевых

Что происходит с людьми, которых Рамзан Кадыров объявил своими врагами? «Медуза» рассказывает об этом на примере семьи Янгулбаевых