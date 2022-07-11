Мэрия Москвы отказалась отменять запрет на митинги и пикеты до конца пандемии

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Власти Москвы отказались отменить запрет на проведение массовых публичных мероприятий, действующий с марта 2020 года. Это следует из письма первого замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника (.pdf), направленного в ответ на запрос партии «Яблоко».

В письме сказано, что в Москве действует режим повышенной готовности, который ввели после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии ковида. Сейчас часть коронавирусных мер отменили, но, как отметил представитель мэрии, «полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чем свидетельствует международный опыт».

Сейчас в Москве остается «риск осложнения ситуации по заболеваемости COVID-19», пишет Василий Олейник. «Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организации здравоохранения о завершении пандемии COVID-19», — добавил он.

В партии «Яблоко», комментируя ответ московских властей, сказали, что «агитационная кампания кандидатов в муниципальные депутаты Москвы пройдет без кубов, одиночных пикетов, митингов и встреч с жителями».

В начале июля Роспотребнадзор приостановил действие введенных коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу общепита ночью. С 15 июля, объявило правительство РФ, будут отменены ограничения на пересечение государственной границы, введенные из-за пандемии. Некоторые регионы ранее отменили запрет на проведение массовых публичных мероприятий, но в Москве и Петербурге он сохранился.