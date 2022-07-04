Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии

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Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение государственной границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как пишет «Интерфакс», с 14 июня также будут отменены ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. При этом ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта сохранится.

Также оперативный штаб решил отменить требование, согласно которому граждане Беларуси должны при въезде в Россию предоставить результаты ПЦР-тестра на ковид.

1 июля Роспотребнадзор сообщил, что приостановил действие ранее введенных коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При этом постановление службы не отменяло коронавирусные ограничения на въезд россиян в РФ.

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