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«Би-би-си»: с конца июня Украина уничтожила 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск

Источник: Би-би-си

За последние две недели украинские военные нанесли удары по 14 российским складам боеприпасов и военным базам на территориях Украины, оккупированных РФ. Такие подсчеты приводит BBC News Украина.

Речь идет об ударах по складам и базам в «глубоком тылу» российских войск — в 5-75 километрах от фронта, отмечают журналисты. Среди таких случаев издание называет:

  • удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
  • удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
  • удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
  • взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
  • взрыв базы в «Камаз-центре» в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
  • взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
  • удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
  • взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область, 8 июля.

Информацию и видео ударов журналисты «Би-би-си» собрали по открытым источникам — ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. Некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.

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«Би-би-си» и опрошенные изданием эксперты считают, что Украина обстреливает российские базы и склады боеприпасов при помощи западного оружия, в том числе мобильных ракетных установок HIMARS.

Помимо психологического эффекта, когда российские войска не могут чувствовать себя в безопасности в тыловых районах, «ударная серия» оказывает также практическое влияние на положение дел на фронте. «Это абсолютно правильная логика ВСУ при столь тотальном преимуществе российской артиллерии. Ее эффективность зависит от наличия боеприпасов — если их не будет, то что толку с того железа?» — говорит отставной полковник ВСУ и бывший заместитель начальника факультета ракетных войск и артиллерии Академии сухопутных войск Петр Пятаков.

Би-би-си
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