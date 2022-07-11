«Би-би-си»: с конца июня Украина уничтожила 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск

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За последние две недели украинские военные нанесли удары по российским складам боеприпасов и военным базам на территориях Украины, оккупированных РФ. Такие подсчеты приводит BBC News Украина.

Речь идет об ударах по складам и базам в «глубоком тылу» российских войск — в 5-75 километрах от фронта, отмечают журналисты. Среди таких случаев издание называет:

удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;

удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;

удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;

взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;

взрыв базы в «Камаз-центре» в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;

взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;

удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;

взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область, 8 июля.

Информацию и видео ударов журналисты «Би-би-си» собрали по открытым источникам — ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. Некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.

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«Би-би-си» и опрошенные изданием эксперты считают, что Украина обстреливает российские базы и склады боеприпасов при помощи западного оружия, в том числе мобильных ракетных установок .

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