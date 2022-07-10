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В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt

Источник: Meduza

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt, следует из данных сервиса проверки блокировок.

Генпрокуратура приняла соответствующее решение 9 июля. Первым внимание на это обратила организация «Роскомсвобода», по ее информации, сайт издания заблокировали со всеми доменами и поддоменами.

Государственное агентство ТАСС пишет, что доступ к сайту www.welt.de ограничили «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

После начала войны в Украине в России ввели военную цензуру. Сайты многих российских медиа, в том числе «Медузы», а также зарубежных СМИ, сервисов и соцсетей заблокировали. Одной из последних, в июне, под блокировку попала британская газета The Daily Telegraph.

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