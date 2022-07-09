В Шри-Ланке протестующие ворвались в президентскую резиденцию
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В Шри-Ланке протестующие, требующие отставки главы государства Готобаи Раджапаксы, ворвались в президентскую резиденцию.
Раджапакса, как сообщается, находится в безопасном месте, передает «Би-би-си».
В крупнейший город страны Коломбо приехали тысячи протестующих. Они прорвали несколько полицейских кордонов на пути к резиденции Раджапаксы.
В Шри-Ланке продолжается тяжелейший экономический кризис — в июне инфляция превысила 54%, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива.
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