В Шри-Ланке протестующие ворвались в президентскую резиденцию

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В Шри-Ланке протестующие, требующие отставки главы государства Готобаи Раджапаксы, ворвались в президентскую резиденцию.

Раджапакса, как сообщается, находится в безопасном месте, передает «Би-би-си».

В крупнейший город страны Коломбо приехали тысячи протестующих. Они прорвали несколько полицейских кордонов на пути к резиденции Раджапаксы.

В Шри-Ланке продолжается тяжелейший экономический кризис — в июне инфляция превысила 54%, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива.

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