В Шри-Ланке протестующие подожгли дом премьер-министра

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В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли его. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сотрудника его офиса.

Где находится сам Викрамасингхе, неизвестно. Ранее он заявил о готовности уйти в отставку — этому предшествовал захват тысячами протестующих резиденции и офиса президента страны.

Протестующие захватили резиденцию и офис президента Шри-Ланки Meduza

Демонстранты требуют отставки властей Шри-Ланки на фоне тяжелейшего экономического кризиса. В стране рекордная инфляция, не хватает продуктов питания, лекарств и топлива.