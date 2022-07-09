Перейти к материалам
Кнопка поддержки

В Шри-Ланке протестующие подожгли дом премьер-министра

Источник: BBC News

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли его. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сотрудника его офиса.

Где находится сам Викрамасингхе, неизвестно. Ранее он заявил о готовности уйти в отставку — этому предшествовал захват тысячами протестующих резиденции и офиса президента страны.

Протестующие захватили резиденцию и офис президента Шри-Ланки
Meduza

Демонстранты требуют отставки властей Шри-Ланки на фоне тяжелейшего экономического кризиса. В стране рекордная инфляция, не хватает продуктов питания, лекарств и топлива.

Что происходит в Шри-Ланке