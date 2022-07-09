Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Робчик и Песчанка в Унечском районе сработало взрывное устройство.

По словам Богомаза, в результате никто не пострадал и пути повреждены не были. Взрыв повредил стекла кабины машиниста грузового поезда, заявил губернатор.

После начала российского вторжения в Украину в российских приграничных регионах власти и местные жители регулярно сообщают об обстрелах или взрывах. Украинские власти обычно не берут на себя ответственность за эти происшествия.