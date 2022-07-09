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Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге

Источник: Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Робчик и Песчанка в Унечском районе сработало взрывное устройство.

По словам Богомаза, в результате никто не пострадал и пути повреждены не были. Взрыв повредил стекла кабины машиниста грузового поезда, заявил губернатор.

После начала российского вторжения в Украину в российских приграничных регионах власти и местные жители регулярно сообщают об обстрелах или взрывах. Украинские власти обычно не берут на себя ответственность за эти происшествия.

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