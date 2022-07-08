Заместитель главы «Аэрофлота» Владимир Александров приговорен к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в хищении 250 миллионов рублей

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Гагаринский суд Москвы приговорил заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима , сообщает «Интерфакс».

Александрова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по делу оценивался в 250 миллионов рублей.

По версии следствия, Александров вместе с Татьяной Давыдовой, возглавлявшей в «Аэрофлоте» отдел взаимодействия с органами государственной власти, в 2015-2016 года заключили контракты на оказание юридических услуг с адвокатами Александром Сливко и Диной Кибец. Однако, как было установлено в ходе расследования, работу по этим контрактам фактически выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».

Суд избрал наказание и трем другим фигурантам дела. Бывшей главе отдела «Аэрофлота» по взаимодействию с органами государственной власти Татьяне Давыдовой суд назначил 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат Александр Сливко получил такой же срок, а второй адвокат — Дина Кибец — приговорена к 6 годам лишения свободы.

Также всем фигурантам суд назначил наказание в виде штрафов: Александрову — 900 тысяч рублей, Давыдовой — 700 тысяч рублей, Сливко — 650 тысяч рублей и Кибец — 600 тысяч рублей.

«Обжалуем приговор. Ничего хорошо сказать не могу. Таким образом, любого адвоката можно привлечь к ответственности, если кому-то покажется, что он завышает стоимость своих услуг», — заявил адвокат Сергей Смирнов, представляющий интересы Александров на этом процессе.

Обвинение просило для каждого из четырех фигурантов по 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Никто из подсудимых вину не признал, защита настаивала на оправдательном приговоре.

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Владимир Александров и остальные фигуранты дела были заключены под стражу в 2019 году. К июлю 2022 году у них уже есть возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако им нужно дождаться, когда приговор вступит в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции.

Территориальное управление Росимущества по Москве также предъявило фигурантам дела иск на сумму более 128 миллионов рублей. Он будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.