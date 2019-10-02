Заместителю директора «Аэрофлота» предъявили обвинения в мошенничестве

Заместителю генерального директора компании «Аэрофлот» Владимиру Александрову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Следствие просит арестовать Александрова, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство об избрании меры пресечения.

В деле еще трое фигурантов — председатель коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Александр Сливко, адвокат этой же коллегии Дина Кибец и бывший руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова. Их следствие также просит отправить под стражу.

Владимир Александров 1 октября был доставлен на допрос в СК. По данным «Ведомостей», заместителя гендиректора «Аэрофлота» подозревают в заключении контрактов на оказание юридических услуг со сторонними компаниями, хотя у авиакомпаний было несколько десятков штатных юристов. Baza сообщала, ущерб от действий топ-менеджера оценивается в 250 миллионов рублей. Официально подробности дела пока не раскрываются.