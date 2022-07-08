Суд Швейцарии оправдал бывших президентов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

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Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Зеппа (Йозефа) Блаттера и бывшего главу УЕФА Мишеля Платини, которых обвиняли в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном менеджменте. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура просила приговорить Блаттера и Платини к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно каждого.

Обвинения в отношении бывших футбольных функционеров были связаны с переводом двух миллионов швейцарских франков, который в 2011 году был сделан ФИФА по поручению Блаттера в адрес Платини.

Блаттер объяснял, что перевел два миллиона франков Платини на основании «джентльменского соглашения». Платини говорил, что это деньги, которые он заработал в 1998-2002 годах, будучи советником Блаттера в ФИФА. По его словам, организация не смогла заплатить ему вовремя из-за трудного финансового положения.

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86-летний Зепп Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы, и ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. 67-летний Мишель Платини, на тот момент возглавлявший УЕФА, собирался занять место Блаттера. Из-за расследования ему пришлось отказаться от этих планов и сняться с выборов главы ФИФА.

В результате внутренних расследований Платини покинул пост президента УЕФА. Его вместе с Блаттером отстранили от футбола на восемь лет. Впоследствии сроки запретов для бывших спортивных функционеров снизили.

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