Матери погибших в Украине военнослужащих заявили, что к смерти их сыновей причастен военкор «Известий»

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Матери солдат воинской части № 74325 из города Знаменска Астраханской области заявили, что их сыновья погибли на войне в Украине в результате «непрофессиональной деятельности военных корреспондентов». Они обратились через местное отделение «Солдатских матерей» к главе Минобороны РФ с просьбой запретить доступ военных корреспондентов на фронт.

Коллективное заявление женщин опубликовал в своем телеграм-канале журналист Русской службы «Би-би-си» Илья Барабанов. Вот что в нем сообщается:

После выхода репортажа военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина 30 июня 2022 года позиции военнослужащих были обстреляны тяжелой артиллерией ВСУ. Это произошло в результате рассекречивания в видеоматериале места базирования военной техники и личного состава 1 взвода… Требуем принять немедленные меры по запрету деятельности военных журналистов в районах ведения активных боевых действий.

По данным матерей, после обстрела погибли пятеро военнослужащих, а еще трое сейчас находятся в тяжелом состоянии в Первом военном госпитале Донецка.

30 июня на сайте «Известий» публиковался репортаж Трушнина под названием «Военный корреспондент „Известий“ показал „танковую карусель“ ВС РФ в ДНР». На видео есть кадры съемок боевых позиций с дрона.