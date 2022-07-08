ФСБ: проректор Российской таможенной академии продавал наркотики коллегам и координировал «закладчиков» с рабочего компьютера

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Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов, задержанный несколько дней назад по делу о торговле наркотиками, использовал для нелегальной деятельности свой рабочий компьютер. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, Керефов с помощью «криптографических интернет-мессенджеров» закупал наркотики, администрировал пять магазинов в даркнете, координировал работу «закладчиков» и информировал покупателей о местонахождении «закладок».

Керефов торговал наркотиками с 2020 года. Три сотрудника РТА, среди которых проректор по финансово-экономическим вопросам, признались, что покупали у него наркотики для личного потребления, утверждает ФСБ. Ранее в СК заявляли, что к сбыту наркотиков Керефов привлек в том числе курсантов академии.

Спецслужба показала видео задержания проректора, а также обыска в частном доме, где, как утверждается, была лаборатория по производству наркотиков в интересах Керефова. Вход в лабораторию, по информации ФСБ, располагался под полом ванной комнаты и был оборудован пневматическим подъемником.

ФСБ задержала трех человек, которых называет организаторами нарколаборатории. Против них, как и против Керефова, возбуждены уголовные дела по уголовным статьям, связанным с производством и продажей наркотиков. Проректор РТА заключен под стражу, он признал вину в сбыте наркотиков.

В ходе обысков по уголовному делу против Керефова в кабинетах сотрудников РТА, пяти жилищах и нарколаборатории было изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, а также деньги на суммы семь миллионов рублей и 31 тысяча долларов США.

Российская таможенная академия, основанная в 1993 году, готовит специалистов для таможенных органов РФ и некоторых других стран бывшего СССР. Академия входит в структуру Федеральной таможенной службы России.