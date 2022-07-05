Проректора Российской таможенной академии задержали по подозрению в торговле наркотиками. Следствие считает, что он вовлекал в нее курсантов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Московской области по подозрению в торговле наркотиками задержали проректора Российской таможенной академии Залима Кеферова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Кеферова задержали в рабочем кабинете; в ходе обыска было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков.

По данным следствия, Кеферов создал «широкую сеть по сбыту наркопрепаратов, в которую вовлек в том числе курсантов академии», отметил источник. В здании академии сейчас проводятся обыски.

Официально информация пока не подтверждалась.

Российская таможенная академия, основанная в 1993 году, готовит профессиональные кадры для таможенных органов РФ и некоторых других стран бывшего СССР. Учебное заведение входит в структуру Федеральной таможенной службы России.