В России официально появилась «Золгенсма». Это самое дорогое лекарство в мире

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В России в оборот официально поступила «Золгенсма» — самый дорогой в мире лекарственный препарат, применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии ( ). Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки лекарств.

«Первые упаковки „Золгенсма“ получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы „Честный знак“. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — говорится в сообщении.

«Золгенсма» — самый дорогой препарат в мире, стоимость одной дозы составляет более двух миллионов долларов. Для лечения необходимо однократное применение лекарства.

Минздрав официально одобрил «Золгенсму» для применения в России в декабре 2021 года. До этого благотворительные фонды, в том числе президентский «Круг добра», закупали препарат за границей.

Всего в мире существует три препарата для лечения СМА. «Спинраза» американской компании Biogen и «Эврисди» швейцарской F. Hoffmann-La Roche также одобрены в России. Они стоят несколько сотен тысяч долларов каждый, но их, в отличие от «Золгенсмы», нужно принимать всю жизнь.