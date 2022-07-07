В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за пожаров. Жителям запретили ходить в лес на всей территории региона

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На территории всего Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

На период действия ЧС жителям запрещено посещать леса и въезжать в них на машинах, уточнили в Минсельхозе региона. Исключение составляют граждане, охраняющие леса от пожаров и использующие лесные участки на основании договоров аренды .

Сейчас в Хабаровском крае тушат 10 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысячи гектаров.

Хабаровский край стал вторым регионом России, где ввели режим регионального ЧС из-за лесных пожаров в 2022 году. В конце июня это сделали власти Якутии.

В конце мая в Рослесхозе сообщали, что количество лесных пожаров в стране увеличилось на 16% по сравнению с 2021 годом.