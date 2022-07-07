Турция отпустила российский сухогруз «Жибек Жолы». Украина утверждает, что на нем перевозят украденное зерно

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Министерство иностранных дел Украины сообщило, что российский корабль «Жибек Жолы» с грузом зерна из оккупированного Бердянска покинул турецкий порт, несмотря на просьбу ведомства арестовать его.

«Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено», — говорится в сообщении МИДа.

Власти Украины настаивают на проведении расследования инцидента и просят Турцию принять необходимые меры, чтобы не допустить подобного в будущем. МИД Украины также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией ведомство вызвало турецкого посла в Киеве.

30 июня российское судно с несколькими тысячами тонн зерна вышло из оккупированного Бердянска. 1 июля Украина обратилась к властям Турции с просьбой задержать сухогруз «Жибек Жолы», который зашел в турецкий порт Карасу. Вскоре, по словам украинского посла в Турции, судно было задержано турецкими пограничниками, но российская сторона задержание отрицала.

Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в мире. После начала войны в украинских портах оказалось заблокированным более 20 миллионов тонн зерна. ООН обеспокоена тем, что если в ближайшее время поставки не удастся возобновить, то ситуация с продовольственной безопасностью в мире может ухудшиться. На данный момент, по словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, почти 140 миллионов людей испытывают острую нехватку продуктов питания. Россия, в свою очередь, отвергает все обвинения в блокировке поставок украинского зерна и перекладывает вину на Украину.

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