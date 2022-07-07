Пинхас Гольдшмидт покинул пост главного раввина Москвы. Ранее он уехал из России из-за требований поддержать войну

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Главный раввин Москвы, раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт оставил должности в связи с истечением контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской еврейской религиозной общины (МЕРО).

Пока неизвестно, кто заменит Гольдшмидта, заявила РБК пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова. «О преемниках не идет речь, возможно, [их] вообще не будет. На сегодняшний день есть исполняющий обязанности», — сказала она.

В разговоре с «Интерфаксом» Есаулова отметила, что еврейская община и раввин вместе приняли решение о его отставке. Большую часть времени Гольдшмидт теперь живет в Израиле, сообщила пресс-секретарь МЕРО.

В заявлении Гольдшмидта, которое распространила МЕРО, бывший раввин поблагодарил членов общины. «Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы», — говорится в заявлении.

Пинхас Гольдшмидт и его жена покинули Россию вскоре после начала войны. В мае раввин заявил, что уехал из-за болезни отца в Израиле. Но в июне невестка Гольдшмидта сообщила, что на самом деле причиной его отъезда стало давление властей, которые требовали от него поддержать вторжение в Украину.

Гольдшмидт стал главным раввином Москвы в 1993 году. В июне The Jerusalem Post сообщил, что его переизбрали на этот пост на очередные семь лет. По информации издания, российские власти пытались помешать его переизбранию через «многих раввинов и еврейских чиновников» в стране, но сделать это не удалось из-за вмешательства «высокопоставленных израильских раввинов».

Отъезд главного раввина Москвы

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после начала войны. Как выяснилось теперь — из-за требований поддержать вторжение По данным Le Figaro, на него оказывали давление Кремль и ФСБ

Отъезд главного раввина Москвы

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после начала войны. Как выяснилось теперь — из-за требований поддержать вторжение По данным Le Figaro, на него оказывали давление Кремль и ФСБ