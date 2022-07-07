Баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, признала вину

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, обвиняемая в России в хранении и контрабанде наркотиков, признала вину в полном объеме, сообщает «Интерфакс». Об этом спортсменка заявила через переводчика на слушаниях по своему делу в Химкинском городском суде.

В ходе допроса Грайнер уточнила, что у нее не было умысла на совершение преступления и все произошло из-за того, что она собиралась на рейс впопыхах.

31-летняя Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток современности. На клубном уровне она выступала и в США, и в России. В феврале 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево; как утверждается, в ее багаже нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. По обвинению в контрабанде наркотиков ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Из подмосковного СИЗО баскетболистка написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой «сделать все возможное» для ее освобождения. 7 июля судебное заседание по делу Бриттни Грайнер посетила заместитель главы дипмиссии США в России Элизабет Руд. Она переговорила с баскетболисткой и передала ей письменное послание от Байдена.

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