«Я в ужасе от того, что могу остаться здесь навсегда». Арестованная в России баскетболистка Бриттни Грайнер написала письмо Байдену

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая находится в подмосковном СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой «сделать все возможное» для ее освобождения.

Выдержки из письма приводят западные СМИ.

Сидя в российской тюрьме наедине со своими мыслями и без защиты со стороны моей жены, семьи, друзей, олимпийской формы… я в ужасе от того, что могу остаться здесь навсегда. <…>

Я понимаю, что у вас много дел, но пожалуйста — не забывайте обо мне и других задержанных американцах. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой.

Грайнер заявила, что в 2020 году голосовала впервые и отдала свой голос именно Байдену.

В Белом доме подтвердили получение письма и заверили, что власти США работают над ее возвращением.

31-летняя Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток современности. На клубном уровне она выступала и в США, и в России. В феврале 2022 года ее задержали в Шереметьево; как утверждается, в ее багаже нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотических средств в значительном размере.

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