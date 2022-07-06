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Вячеслав Володин потребовал от США компенсировать всем странам убытки от пандемии

Источник: Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки стран, пострадавших от пандемии коронавируса, поскольку американские власти могут быть причастны к распространению вируса. Володин написал об этом в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы опубликовал высказывание американского экономиста Джеффри Сакса, который допустил, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, могли создать в биолаборатории США. Доказательств в пользу теории лабораторного происхождения коронавируса нет.

Володин считает, что США должны нести ответственность за такие последствия ковида, как смерти людей, экономический кризис и падение уровня жизни. Помимо выплаты компенсаций Володин предложил, чтобы военные биологические разработки США остановили и рассекретили.

В 2021 году 45-й президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы власти Китая выплатили США и остальным странам мира минимум 10 триллионов долларов за ущерб от пандемии коронавируса.

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