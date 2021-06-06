Дональд Трамп впервые за три месяца выступил на публике. И потребовал, чтобы Китай заплатил миру 10 триллионов долларов за пандемию коронавируса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

45-й президент США Дональд Трамп, покинувший Белый дом в январе, выступил в Гринвилле, Северная Каролина, на съезде республиканцев штата, сообщает Reuters.

В ходе 90-минутной речи Трамп, в частности, заявил, что власти Китая должны выплатить США и остальным странам мира «минимум 10 триллионов долларов» за ущерб от пандемии коронавируса. Также он предложил, чтобы все страны отказались выплачивать свои долги Китаю.

Трамп также заявил, что готов помочь Республиканской партии на выборах в Конгресс в 2022 году, а также вновь намекнул на свое участие в президентской кампании в 2024 году, сказав, что с нетерпением ждет этого года.

Дональд Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена, которому он проиграл выборы в 2020 году. В частности, он назвал администрацию Байдена «самой радикальной левой администрацией в истории». Трамп обвинил действующего президента США в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку тот не ввел санкции в отношении проекта. Кроме того, Трамп заявил, что власти Китая и президент России Владимир Путин «открыто насмехаются» над Байденом.

Выступление Трампа в Северной Каролине стало его первой публичной речью с конца февраля. Американские СМИ отметили, что выступление политика напоминало его предвыборные речи в 2020 году, но, как отмечает Associated Press, Трамп выступил лишь перед 1200 людьми, собравшимися на съезде. Еще десятки тысяч человек следили за его выступлением в интернете.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег