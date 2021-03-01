«Возможно, я даже побью их в третий раз?» Дональд Трамп намекнул на участие в новых выборах президента США

45-й президент США Дональд Трамп, покинувший свой пост 20 января, намекнул, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом, как сообщает BBC News, Трамп заявил на конференции американских консерваторов CPAC (Conservative Political Action Conference).

В своем выступлении 74-летний Трамп повторил свои утверждения, что в ноябре он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену из-за фальсификаций на выборах (Трамп так и не признал итоги выборов). «Вообще-то, вы знаете, они только что потеряли Белый дом. Но кто знает, кто знает? Возможно, я даже побью их в третий раз?» — сказал Трамп.

Бывший президент отверг идею о том, чтобы создать новую политическую партию, и заявил, что слухи о таких его планах — это «фейк ньюс». По его словам, создание новой партии разделит голоса республиканцев и не позволит выиграть. «У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо», — заявил Трамп.

Он также раскритиковал президентскую администрацию Джо Байдена, которая отменила решения прежнего президента по вопросам миграции и безопасности на границах страны. «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохими они будут и как далеко влево они уйдут», — заявил Трамп. По его словам, это привело к «самому катастрофическому первому месяцу любого президента в современной истории».

В феврале Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа на втором процессе по импичменту, который Палата представителей инициировала по обвинению в подстрекательстве к мятежу из-за . За импичмент высказались 57 сенаторов при необходимых 67 голосах. В случае признания виновным Трамп никогда больше бы не смог баллотироваться в президенты.

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