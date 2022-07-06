Умер глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо

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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти ( ) Мохаммед Баркиндо умер в возрасте 63 лет. О его смерти рассказал глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри.

Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images

По словам Кьяри, Баркиндо умер поздно вечером 5 июля. В день смерти он встречался с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, сообщала пресс-служба ОПЕК.

Мохаммед Баркиндо — уроженец Нигерии. В прошлом он работал в Нигерийской национальной нефтяной корпорации, занимал посты в министерствах иностранных дел и энергетики страны.

Баркиндо возглавил ОПЕК в 2016 году. Срок его полномочий истекал 31 июля 2022 года. Новым генсеком организации еще в январе был назначен Хайтам аль-Гайс из Кувейта.

В период, когда Мохаммед Баркиндо руководил ОПЕК, к нефтяной сделке присоединилась Россия, она вошла в .

В конце мая 2022 года источники The Wall Street Journal сообщили, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность исключения России из нефтяной сделки, так как санкции из-за вторжения в Украину, в том числе одобренный ЕС частичный запрет на импорт российской нефти, «начинают угрожать способности России добывать больше».

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