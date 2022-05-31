WSJ: ОПЕК рассматривает возможность исключения России из нефтяной сделки

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Некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) изучают возможность исключения России из нефтяной сделки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников ОПЕК.

По словам источников издания, санкции, введенные из-за вторжения в Украину, а также частичный запрет на импорт российской нефти, одобренный ЕС, «начинают угрожать способности России добывать больше». Издание приводит оценку, по которой к концу года добыча нефти в России сократится на 8%.

Исключение России из сделки и, как следствие, перераспределение квот, отмечает WSJ, позволит другим производителям, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, добывать значительно больше нефти, о чем их просят США и Евросоюз на фоне резкого роста цен на энергоносители после начала войны в Украине.

Пока не ясно, пишет WSJ, согласится ли сама Россия выйти из нефтяной сделки.

13 стран ОПЕК, а также Россия и еще девять стран, не входящих в эту организацию, в 2020 году, когда нефть резко подешевела, заключили сделку, в рамках которой взяли на себя обязательства ограничить добычу, чтобы поддержать цены. Срок действия нефтяной сделки несколько раз продлевали, а ее условия пересматривали, в частности, уже с целью увеличения добычи.

Евросоюз 31 мая объявил, что согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не затронет поставки по трубопроводам. К концу года импорт российской нефти ЕС планирует сократить как минимум на 90%. На фоне этого мировые цены на нефть достигли максимума за два месяца, преодолев отметку в 123 доллара за баррель сорта Brent.

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