«Судьба Украины решится в Донбассе». Губернатор Донецкой области призвал жителей эвакуироваться

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Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизни и лучше защитить города от наступающих российских войск.

Об этом он сказал 5 июля на пресс-конференции в Краматорске, где находится региональный штаб украинских вооруженных сил, сообщает Associated Press.

Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач.

Associated Press пишет, что призыв губернатора к жителям может стать одной из самых масштабных эвакуаций с начала войны, речь идет о вывозе 350 тысяч человек. При этом, отмечает агентство, неясно, захотят ли люди уезжать и смогут ли они сделать это безопасно.

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В начале июля Россия заняла Лисичанск, крупный город в Луганской области Украины, после чего под ее контролем оказался почти весь регион. Теперь линия фронта западнее Лисичанска проходит по границе Луганской и Донецкой областей.

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