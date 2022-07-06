Российские перекупщики практически перестали работать с билетами на концерты. Им нечего перепродавать

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Число билетов на концерты, реализованных через сервисы перепродажи, по итогам первой половины 2022 года приблизилось к нулю. Об этом РБК заявили организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, глава Ассоциации билетных брокеров Василий Подорольский и глава Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий.

Речь идет про официально работающих индивидуальных предпринимателей и компании, которые находят возможность устанавливать наценки на билеты, формально не нарушая законодательство.

До пандемии таких перекупщиков было больше 300. По оценкам собеседников РБК, они продавали от 5% до 10% билетов на концерты и зарабатывали 15–20% сверх официальных расценок выпущенных в продажу билетов. Сейчас их число не превышает 20, а показатель заработка — 3%.

Главной причиной падения спроса на услуги перекупщиков Сергей Бабич назвал отсутствие крупных концертов, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж.

Главный редактор агентства Евгений Сафронов пояснил, что перекупщики работают с дорогими билетами на концерты. «Такие билеты всегда связаны со звездами, которых сейчас на рынке намного меньше: зарубежные исполнители от выступлений отказались, значительная часть российских — тоже», — сказал Сафронов.

По словам Бабича, а также представителей сервисов по перепродаже билетов, сейчас российские перекупщики зарабатывают за счет театральных постановок и спортивных мероприятий.