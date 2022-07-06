Минфин запланировал индексацию зарплат бюджетников на 1 триллион рублей. Больше половины этой суммы получат военные

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Министерство финансов запланировало увеличить зарплатный фонд работников бюджетной сферы в результате индексации на один триллион рублей к 2025 году, сообщает РБК.

Согласно данным издания, в 2023 году на оклады бюджетникам выделят 104,7 миллиарда рублей, в 2024 году — 359 миллиардов рублей, а в 2025 году 541,7 миллиарда рублей. Общая сумма составит чуть более триллиона рублей, что почти в два раза превышает запланированный размер ассигнований на те же цели в 2022-2024 годах.

Минфин собирается направить больше половины из этих средств военным — их зарплаты за три года проиндексируют на 547 миллиардов рублей. На индексацию зарплат других категорий бюджетников — сотрудников госучреждений, гражданских служащих, судей и прокуроров — потратят значительно меньше. Как отмечает издание, денежное довольствие военнослужащих планируется индексировать в соответствии с о темпах инфляции, а работникам федеральных госучреждений, попавшим в президента, собираются увеличивать оклады на основании ожидаемого средней номинальной зарплаты по стране.

После начала войны курс рубля резко обвалился, увеличился уровень инфляции и начали расти цены на товары. После введения жестких мер со стороны ЦБ и правительства РФ ситуацию удалось стабилизировать. Несмотря на это, к маю рост цен с января составил 11,8%, а уровень инфляции достиг 17,1%

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