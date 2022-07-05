WP: Бывшая глава МИД Австрии уехала из страны «из-за угроз». Карин Кнайсль входила в совет директоров «Роснефти», а на ее свадьбе танцевал Путин

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Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны «из-за угрозы расправы», сообщила The Washington Post.

Бывший министр лично сообщила об отъезде из страны и его причинах журналисту издания в WhatsApp, когда он написал ей, чтобы получить комментарий для статьи.

Рассказывать подробности Кнайсль не стала, пишет The Washington Post.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этот пост она заняла по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году бывший министр привлекла внимание СМИ тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным, посещавшим Австрию.

В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров «Роснефти» и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне войны в Украине.