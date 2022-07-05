Украинский Генштаб заявил, что военнообязанные не могут свободно перемещаться по стране. Зеленский попросил без него таких решений не принимать

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад командования украинской армии о разрешениях, которые военнообязанные, призывники и резервисты должны получать для выезда за пределы места жительства. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение.

Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений.

4 июля Запорожская областная военная администрация сообщила, что состоящим на воинском учете мужчинам запрещено покидать место жительства без разрешения районного или городского военкомата. Генштаб ВСУ утвердил порядок выдачи таких разрешений в конце июня, заявил спикер Запорожской областной военной администрации Владимир Марчук.

Генштаб пояснил, что норма о разрешениях прописана в законе о воинской службе 1992 года. Советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Евгения Рябека уточнила, что разрешения нужны лишь тем, кто меняет место жительства. В свою очередь в Главном управлении персонала Генштаба заявили, что они понадобятся при перемещении между областями Украины.

В соцсетях раскритиковали необходимость получать разрешения, заявив, что это усложнит поездки в пределах Украины и будет способствовать коррупции. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал дискуссию так: «Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству!»

Что происходит на фронте

Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда? Короткий ответ — нет (и дело даже не в отвоеванном острове Змеиный)

Что происходит на фронте

Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда? Короткий ответ — нет (и дело даже не в отвоеванном острове Змеиный)