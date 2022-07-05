СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в Клинцах возле границы с Украиной. Полиция разыскивает трех подозреваемых

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Издание «Брянская улица», а также телеграм-каналы Mash и Baza со ссылкой на разосланную полицией ориентировку сообщили о нападении на воинскую часть № 12721 в городе Клинцы Брянской области.

В этой воинской части, расположенной в 45 километрах от границы с Украиной, дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.

В ориентировке говорится, что на базу напали три человека, лица которых были закрыты масками. Двое из них были в темно-красной одежде, третий — в черной одежде. Один из нападавших получил ранение. «При задержании соблюдать меры личной и коллективной безопасности», — говорится в документе, который публикуют телеграм-каналы.

Ранее местные паблики сообщали о звуках автоматных очередей ранним утром 5 июля в районе воинской части и публиковали фотографии следов, похожих кровь.

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Война Сто тридцать второй день